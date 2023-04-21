Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на 24-й тур РПЛ.

- «Зенит» примет «Динамо», которое не так давно обыгрывало питерцев в Кубке. Смогут москвичи повторить успех?

- А почему бы и нет? Хотя обыграли тогда по пенальти, но выглядели достаточно хорошо. На последних минутах «Динамо» имело солидное преимущество. Если гости смогут сыграть, как последние пятнадцать минут на Кубок, то почему бы и не отнять очки у «Зенита»? Он играет тяжеловато. С другой стороны любой профессионал выходит побеждать, независимо от того, насколько ты опережаешь соперников. Тем более, питерцы играют не за фантики.

- ЦСКА примет «Локомотив». Обе команды набрали неплохой ход. Какого результата здесь можно ожидать?

- Возможен любой исход. ЦСКА хорошо выглядит, но и «Локомотив» на ходу. В последнем выездном матче «железнодорожники» показали результат в Оренбурге, там, где многие команды теряют очки. Даже на искусственном поле москвичи положили четыре мяча. Я бы отдал небольшое преимущество «Локомотиву».

- Но у ЦСКА тоже идет победная серия. Тем более, «армейцы» будут играть дома. Как это скажется?

- «Локомотив» тоже московская команда. А сейчас непонятно, сколько «армейских» болельщиков придет на игру. Ясно, что у ЦСКА здесь будет преимущество, и игра у них домашняя. Но я бы не придавал большого значения этому фактору, ведь нельзя сказать, что «Локомотив» играет на выезде. Матч же пройдет в Москве. Тем более, «железнодорожники» сейчас смотрятся, особенно в атаке.

- От Дзюбы ждете голов?

- Естественно. Если у «Локомотива» нет травмированных, команде будет еще легче.

- Вылетевший из Кубка «Спартак» примет «Краснодар». Будет ли реванш за поражение «Акрону»?

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- Рассуждая об этом поражении, многие акцентируют внимание на том, что не было нескольких игроков основы. Это отмазка для бедных. В «Спартаке» играют не одиннадцать футболистов. Состав большой. Был шанс у тех, кто не попадает в состав. Выходи и доказывай. Все стало на свои места. Те, кто сидит в запасе, сидят обоснованно. Но подопечным Абаскаля надо реабилитироваться за поражение от «Акрона». Это как «Динамо». Я не думал, что дома «бело-голубые» проиграют такому сопернику. А «Спартак» все бросит для достижения победы. Другое дело, поправится ли кто-то из травмированных. Тот же Джикия. Потому что футболисты замены не могут заменить основных.

- Можно ли сказать, что «Спартак» - одно из самых больших разочарований весны?

- Естественно. Они начали неплохо. Видимо, ошиблись в подготовительном периоде. Команда быстро вошла в сезон в хорошей форме, но есть законы физиологии. Форма держится месяца два, а потом идет спад, Это и произошло. «Спартак» попал в яму.

- Также нас ждет битва аутсайдеров – «Химки» - «Торпедо». Автозаводцы неплохо играют при новом тренере. У них больше шансов на победу?

- «Торпедо» прилично смотрится в последних матчах. И шансов у них побольше. 70 на 30. Исходя из качества игры. У «Химок» все не очень понятно. В команде что-то не очень хорошо. Обстановка тоже влияет на качество игры. Такое не всегда бывает в клубах-аутсайдерах. Начинается брожение в составе. Бывает наоборот, команда сплачивается и выходит играть за себя и того парня. За тренера.

- Про «Торпедо» можно такое сказать?

- Тренер провел пока мало матчей, но есть положительный сдвиг. Ничего не знаю о Клотете, но результат и игра у команды изменилась.

- В матче «Факел» - «Оренбург» чего ожидать?

- «Факел» выиграет. «Оренбург» здорово выступает дома, на искусственном поле, а на выезде и него результаты хуже. А «Факел» играет при большом количестве народа. Там сейчас самая высокая посещаемость. Центральные трибуны забиты под завязку. Поэтому фактор своего поля сыграет положительную роль. Тем более, последний матч дома они сыграли неважно. Поэтому я думаю, что в этом туре воронежцы могут победить и реабилитироваться.

- Любопытное противостояние будет между «Уралом» и «Ростовом». Если екатеринбуржцы выиграют, удивитесь?

- Нет. «Урал» дома играет прилично. Я знаком с Ганчаренко и хорошо знаю Иванова. Там всё бросят на то, чтобы обыграть «Ростов». Правда, три последних матча команда провела плоховато, но невезение должно закончиться. Думаю, в предстоящем матче будет победа.

Елена Григорьевская