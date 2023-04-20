Гусев: «У меня претензии к игрокам «Динамо», которых уже сделали героями»

Известный российский спортивный комментатор и болельщик столичного «Динамо» Виктор Гусев порассуждал о нынешнем молодом поколении «бело-голубых».

«У меня большая претензия к футболистам нынешнего поколения «Динамо», из которых уже сделали героев. Безусловно, это очень талантливые футболисты, но не оправдывают ожиданий», - рассказал комментатор «РБ Спорт», так и не назвав фамилии тех игроков, о которых идёт речь.

В апреле «Динамо» в стиле ещё трёх московских клубов проиграло тольяттинскому «Акрону» в Кубке России и покинуло турнир в Пути регионов. Что касается Премьер-лиги, то в её турнирной таблице динамовцы движутся на пятом месте с 39 набранными очками. Отставание от четвёртого места – четыре балла.

В грядущем туре чемпионата России клубу, который на неделе отметил 100 лет со дня основания играть с лидером – питерским «Зенитом».