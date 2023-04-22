Футбольный эксперт Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «Зенита» над «Динамо» (3:1) в матче 24-го тура РПЛ.

- Счет логичный, или все-таки «Динамо» не наиграло на такое поражение?

- Счет вполне соответствующий тому, что происходило на поле. «Зенит» был сильнее. У него было больше моментов, которые исходили из возможностей большей группы мастеров, чем у «Динамо». Они заставляли ошибаться соперника. А во втором тайме мне показалось, что у гостей возникли психологические проблемы, такие, как были в предыдущих матчах. Они могли проиграть более крупно. Просто не все футболисты соответствуют тем задачам, которые стоят перед «Динамо». А в целом достойная игра.

- Вообще показалось, что «Динамо» довольно смело играло против «Зенита». Это победа в Кубке над питерцами придала такую уверенность?

- Это просто понимание того, что они до этого матча играли неправильно. Динамовцы вспомнили, что в первой части чемпионата это была другая команда. Они поняли, что надо менять отношение к себе, к своей деятельности и стали выходить на свой уровень.

- Если возвращаться к игре, насколько «гол в раздевалку» повлиял на результат, ведь игра в первом тайме была равная.

- Так получилось. Накопился фон усталости. У «Зенита» есть мастера, которые могут в одиночку решить игровой эпизод. А в целом игра гостей вызывала уважение и определенный оптимизм.

- У «Динамо» не было основного защитника Сабы Сазонова. Его отсутствие было заметно в обороне?

- Я бы не делал акцент на нем. Не сказал бы, что он по важности сопоставим с Джикией для «Спартака». Это один из защитников обоймы основного состава. Сегодня он есть, завтра нет. Два центральных защитника сыграли довольно уверенно. Лучше, чем крайние, во всяком случае.

- Гол Фомина – это украшение матча. Согласны?

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- Хороший гол и по динамике, и по времени. Он нашел возможность пробить и разукрасить эту новогоднюю елку.

- Вообще в чем «Зенит» превзошел «Динамо», кроме реализации моментов?

- В мастерстве и уверенности. Ребята там не боятся ни одной ошибки, которую могут допустить. Это очень важный психологический аспект.

- Плюс Малком проснулся после голевой спячки. Это сыграло ключевую роль?

- Когда-то мастера должны показывать свое искусство. Вот он как раз и делал то, что от него требуется.

- Сергей Семак не проигрывает московским клубам в Питере. Видите в этом какую-то тенденцию? Может, настрой на московские клубы особенный?

- Да нет здесь никакой тенденции. Это сильнейший клуб страны. Дома при своей публике они понимают, что за них болеют, и у них есть все возможности выигрывать. Питерцы не опускаются ниже своего уровня. Тем более, их не надо настраивать на «Спартак», ЦСКА, «Динамо». У «Зенита» девиз – кто следующий? Вот и все.

Елена Григорьевская