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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак – о гегемонии «Зенита»: «Терпеть надо с любовью»

20 Апреля 2023 • 14:25 Комментировать (1)
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможной реформе Российской премьер-лиги на фоне гегемонии питерского клуба.

«Зенит» сейчас уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя в лице «Ростова» на девять зачётных баллов. Питерцы могут стать чемпионами пятый год подряд.

«К этому я отношусь одной фразой: терпеть надо с любовью. У всех свои мысли на этот счёт, но почему-то чемпионат Италии или Испании смотреть интересно. Хотя какой там отрыв? Можно посмотреть и другие чемпионаты, где клубы идут с большим отрывом, но никто не задаётся вопросом, а интересен ли их чемпионат. Это вопросы тех людей, которые с негативом или с предубеждением относятся к «Зениту», - слова Семака приводит телеграм-канал «Первый спорт».

Также Семак отметил, что не видит большого разрыва между «Зенитом» и потенциальными конкурентами.

Добавим, что в чемпионатах Италии и Испании, которые привёл в пример Семак, лидеры опережают ближайшего преследователя на 14 и 11 очков соответственно. Речь идёт о «Наполи» и «Барселоне».

Ближайший матч «Зенит» проведёт 22 апреля – против «Динамо» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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Комментарии (1)
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Zenituwka
20 Апреля 2023 в 16:05
Полностью согласен. Пока у руля Семак, большой разницы с конкурентами у Зенита нет. Но если в Зените появится настоящий тренер,тогда разница станет огромной.
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