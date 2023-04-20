Семак – о гегемонии «Зенита»: «Терпеть надо с любовью»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможной реформе Российской премьер-лиги на фоне гегемонии питерского клуба.

«Зенит» сейчас уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя в лице «Ростова» на девять зачётных баллов. Питерцы могут стать чемпионами пятый год подряд.

«К этому я отношусь одной фразой: терпеть надо с любовью. У всех свои мысли на этот счёт, но почему-то чемпионат Италии или Испании смотреть интересно. Хотя какой там отрыв? Можно посмотреть и другие чемпионаты, где клубы идут с большим отрывом, но никто не задаётся вопросом, а интересен ли их чемпионат. Это вопросы тех людей, которые с негативом или с предубеждением относятся к «Зениту», - слова Семака приводит телеграм-канал «Первый спорт».

Также Семак отметил, что не видит большого разрыва между «Зенитом» и потенциальными конкурентами.

Добавим, что в чемпионатах Италии и Испании, которые привёл в пример Семак, лидеры опережают ближайшего преследователя на 14 и 11 очков соответственно. Речь идёт о «Наполи» и «Барселоне».

Ближайший матч «Зенит» проведёт 22 апреля – против «Динамо» на своём поле.