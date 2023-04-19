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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузнецов считает, что российским клубам не стоит приглашать легионеров

19 Апреля 2023 • 14:54 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов выразил мнение, что в нынешней ситуации российским клубам не стоит приглашать иностранных футболистов среднего уровня.

«Сейчас такие времена, что нужно больше доверять нашим молодым футболистам. Мы в Европе не играем. Нужно «оббивать» ребят, пусть набираются мастерства рядом с футболистами хорошими», — цитирует Кузнецова «РБ Спорт».

При этом эксперт заявил, что никаких претензий к легионерам «Зенита» быть не может, так как они дают результат и помогают молодым игрокам развиваться.

После 23 туров РПЛ турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», опережающий второй «Ростов» на девять очков. До конца турнира командам осталось провести по семь матчей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Кузнецов
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ЗЕНИТ ДИНАМО МОСКВА
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