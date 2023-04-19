Кузнецов считает, что российским клубам не стоит приглашать легионеров

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов выразил мнение, что в нынешней ситуации российским клубам не стоит приглашать иностранных футболистов среднего уровня.

«Сейчас такие времена, что нужно больше доверять нашим молодым футболистам. Мы в Европе не играем. Нужно «оббивать» ребят, пусть набираются мастерства рядом с футболистами хорошими», — цитирует Кузнецова «РБ Спорт».

При этом эксперт заявил, что никаких претензий к легионерам «Зенита» быть не может, так как они дают результат и помогают молодым игрокам развиваться.

После 23 туров РПЛ турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», опережающий второй «Ростов» на девять очков. До конца турнира командам осталось провести по семь матчей.