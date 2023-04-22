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Семак: «Заслуженный итог матча, заслуженная, хорошая победа»

22 Апреля 2023 • 21:49 Комментировать
Зенит
3:1
Динамо Москва
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Динамо» (3:1) дал комментарий по игре.

- Хорошая интересная игра.  В первом тайме нам пришлось сложнее. «Динамо» старалось играть активно, агрессивно и прессинговать. Мы, вроде, выходили, проходили первую линию прессинга достаточно хорошо, но дальнейшие действия немного затягивали. И динамовцы успевали вернуться всей командой на свою половину поля, поэтому пространства было немного, моментов и как следствие ударов - тоже. Динамовцы ждали наших ошибок. В первом тайме был один обрез у Славы Караваева, у Роберта. Это приводило к достаточно опасным контратакам у наших ворот.

Во втором тайме игра немного раскрылась благодаря голу нашему. По второму тайму - была уже другая игра, у нас было много моментов, пространство, которое  позволяло нам создавать моменты, которые у нас были. Как следствие,  забитые мячи, очень хорошие. Я думаю, заслуженный итог матча, заслуженная, хорошая победа. Будем готовиться к следующему матчу.

- Почему сегодня Родригао не вышел в основе? Вы в четверг говорили, что он готовился к матчу.

- Он готовился и был готов играть, но, конечно, его функциональное состояние пока не оптимальное. Он две тренировки с нами, и то, достаточно легеньких. Ни одной тренировки интенсивной или объемной он не провел, поэтому сегодня он не в стартовом составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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