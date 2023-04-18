Выставка к столетию «Динамо» в ГУМе проработает до конца весны

Открытая в ГУМе выставка, посвящённая столетию московского «Динамо», проработает до конца текущей весны. Об этом рассказал генеральный директор «бело-голубых» Павел Пивоваров.

Напомним, что 100 лет со дня основания московскому «Динамо» исполнилось сегодня, 18 апреля.

«Надеемся, что новый магазин в центре столицы сделает наш бренд еще ярче, еще больше привлечет болельщиков, внимание аудитории», - рассказал функционер ТАСС, добавив, что музейная выставка простоит в ГУМе до конца грядущего мая.

Ранее клуб с юбилеем поздравили многие персоны российского футбола, в их числе - Игорь Колыванов и Станислав Черчесов.