Стрепетов: «Зенит» — фаворит матча с «Динамо»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о предстоящем матче «сине-бело-голубых» против «Динамо» в 24-м туре РПЛ.

«Зенит» — фаворит, команде нужен еще больший задел. Так что настрой будет сумасшедший, но и «Динамо» в этом не уступит. Потому что ничья москвичей не устроит — им нужны три очка», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, подопечные Сергея Семака не были похожи сами на себя в последнем матче против «Динамо» в рамках Кубка России, отдельно отметив голевую жажду Малкома, который борется за звание лучшего бомбардира Премьер-лиги. Стрепетов также считает, что «Динамо» удалось набрать форму, и победа над «Зенитом» позволит столичному коллективу ворваться в борьбу за тройку.

Напомним, что «Зенит» примет «Динамо» завтра, 22 апреля. Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени.