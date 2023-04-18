Черчесов поздравил «Динамо» со столетием

Бывший наставник столичного «Динамо» Станислав Черчесов поздравил «бело-голубых» со столетием.

«Поздравляю легендарный клуб с юбилеем! Рад, что тоже внёс свой скромный вклад в его богатую историю. Слежу за РПЛ — в том числе, конечно, и за «бело-голубыми», — заявил экс-тренер российской сборной, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Также Черчесов пожелал успехов «Динамо».

Напомним, что датой основания футбольного клуба «Динамо» является 18 апреля 1923 года, когда было создано одноимённое пролетарское спортивное общество. Команда является 11-кратным чемпионом СССР, шестикратным победителем Кубка СССР, а также обладателем Кубка России в сезоне 1994/1995.