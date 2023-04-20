Гранат объяснил, за счёт чего «Динамо» может добыть очки в матче с «Зенитом»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался перед матчем 24-го тура чемпионата России между «бело-голубыми» и «Зенитом».

«У «Динамо» есть шансы с «Зенитом». Если взять ту же игру в Кубке России, там «Динамо» четко сыграло, и если они снова это сделают, сыграют дисциплинировано, у «бело-голубых» есть шансы», — цитирует Граната «РБ Спорт».

По словам эксперта, футболисты «Динамо» стараются, но никак не могут нащупать свою игру, хочется верить, что после волевой победы в прошлом туре над «Пари НН» (3:1) у команды появится уверенность.

Матч «Зенит» - «Динамо» состоится 22 апреля, начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.