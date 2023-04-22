Широков: «Чемпионской гонки по большому счёту и не было»

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался об отсутствии чемпионской гонки нынешнего сезона Премьер-лиги.

«Чемпионская гонка? Её по большому счёту и не было. Был расчет на то, что «Спартак» не будет терять очки в важных матчах, а они это делали с первых туров. Остальные клубы были далеки от борьбы за золото», — заявил экс-полузащитник, чьи слова приводит «Матч ТВ». Также Широков прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо», отметив, что «сине-бело-голубые» заслуженно взяли три очка.

Напомним, что подопечные Сергея Семака выиграли последние четыре розыгрыша Премьер-лиги. В нынешнем сезоне «Зенит» опережает «Ростов» на 12 очков за шесть туров до конца чемпионата.