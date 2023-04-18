Булыкин пожелал «Динамо» трофеев

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин дал комментарий по поводу юбилея московского клуба. Во вторник исполнилось ровно 100 лет со дня основания «Динамо».

«Я как почётный динамовец поздравляю «Динамо» со столетием - не только футболистов, но и всех, кто имеет отношение к клубу. Желаю здоровья, успехов и удачи! Хочется, чтобы близкое мне футбольное «Динамо» подарило нам праздник и трофеи. Вряд ли это получится в этом сезоне, но в следующем точно - в честь такой знаменательной даты», - сказал Булыкин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

На текущий момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Славиша Йоканович сейчас готовит московскую команду к матчу Премьер-лиги против «Зенита». Команды сыграют в Санкт-Петербурге в ближайшую субботу, 22 апреля.

«Динамо» выпустило ретро-форму в честь столетия