Лещук: «Динамо» может снова победить «Зенит»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился комментарием перед матчем 24-то тура РПЛ против «Зенита».

«Зенит» — сложный соперник, но именно против таких команд нам играть легче. Не так давно мы победили «Зенит» в Кубке. Думаю, вполне можно сделать это еще раз», — приводит слова Лещука «Плеймейкер».

После 23 туров «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 55 очков. «Бело-голубые» располагаются на пятой строчке, имея в своем активе 39 баллов.

Матч «Зенит» - «Динамо» состоится сегодня, 22 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.