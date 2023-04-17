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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин: «Ещё до начала сезона знал, кто будет чемпионом России»

17 Апреля 2023 • 22:35 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Бывший зенитовец Алексей Игонин заявил, что был уверен в чемпионстве питерского «Зенита» ещё до начала текущего сезона. «Сине-бело-голубые», напомним, очень близки к тому, чтобы стать в пятый раз подряд чемпионами России.

«Ещё до начала РПЛ было понятно, кто станет чемпионом. У меня сомнений и вопросов не было, всё давно было понятно», - уверяет Игонин в комментарии для «Чемпионата».

Сейчас отрыв «Зенита» от «Ростова», идущего на втором месте, велик – девять очков. В минувшие выходные эти команды сыграли друг с другом в нулевую ничью.

В грядущем туре Премьер-лиги питерцам предстоит сыграть с оппонентами из московского «Динамо», матч пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Игонин рассказал, зачем «Зениту» нужен Мантуан

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин
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