Терёхин: «У «Динамо» против «Зенита» шансов маловато»

Бывший игрок московского «Динамо» Олег Терёхин порассуждал о грядущем матче «бело-голубых» в Санкт-Петербурге.

«Шансов у динамовцев, думаю, маловато и «Зенит» хочет как можно быстрее вопрос с чемпионством решить. Фаворит матча – однозначно хозяева. А «Динамо», что касается последних матчей, совсем меня не впечатляет», - цитирует Терёхина Rusfootball.

Игра между петербургским и московским клубами, напомним, состоится завтра на поле «Газпром Арены». Отрыв «Зенита» от «Ростова», который идёт на втором месте, составляет девять очков.

«Динамо» замыкает первую пятёрку команд Российской премьер-лиги.