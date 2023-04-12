Зачем «Зенит» хочет купить всех россиян: Разбор слухов о летней кампании питерцев

Во вторник появилось много слухов об интересе «Зенита» к разным россиянам. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Летняя трансферная кампания в исполнении «Зенита» обещает быть бурной. Во всяком случае во вторник появилось огромное количество инсайдов о том, кто может перебраться в Санкт-Петербург. По разным данным, в этот список вошли: Игорь Дивеев (ЦСКА), Александр Сильянов (принадлежит «Локомотиву», выступает в этом сезоне в «Ростове»), Илья Самошников («Рубин», подписал предварительный контракт с «Локомотивом»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Коваленко («Крылья Советов», принадлежит «Сочи»), Сергей Пиняев («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо»). За один день появилась информация о семерых потенциальных новичках с российским паспортом. Добавим к ним Лукаса Веру из «Оренбурга», которым также интересуются на берегах Невы.

Конечно, верится с трудом, что все эти трансферы состоятся. Уж вряд ли «Локомотив» отпустит Пиняева, которого лишь зимой сам подписал, да и с Самошниковым не для того подписывался предварительный контракт. Есть сомнения и в том, что Сильянов переберётся на Неву. У «Ростова» есть право приоритетного выкупа за 3 миллиона евро, и уж вряд ли дончане будут продавать футболиста дешевле. Нужен ли Сильянов «Зениту» за условные 5 миллионов евро – это вопрос. По Дивееву и Тюкавину тоже есть сомнения.

Тем не менее тренд очевиден. «Зенит» хочет воспользоваться текущей ситуацией и собрать у себя сильнейших футболистов с российским паспортом. Питерцы и ранее старались это делать, но тогда была объективная причина, которая заключалась в лимите. Сейчас его увеличили, и казалось, что уже нет причины собирать всех лучших россиян. Тем более финансовые возможности «Зенита» позволяют приглашать легионеров уровнем намного выше, чем у конкурентов.

Судя по всему, руководство «Зенита» осознало, что делать ставку на легионеров всё же смысла нет. С Малкомом и Клаудиньо переподписали договоры, дали российское гражданство, а они всё равно хотят уехать. Первый уже публично заявил о желании выступать за клуб, участвующий в еврокубках. Видимо, за ним потянется и второй. С россиянами в этом смысле проще. За последние полтора года считанное количество наших футболистов уехало за рубеж, как правило, в Турцию. В итоге у большинства россиян выбор ограничен нашими клубами. Бессменный чемпион последних лет «Зенит», конечно, выглядит очень привлекательным вариантом.

Обращает на себя внимание и то, что «Зенит» хочет подписывать молодых россиян. Осипенко в мае исполнится 29 лет, и он главный «ветеран» в этом списке. Таким образом, питерцы хотят собрать команду ещё и с неким прицелом на будущее. Рано или поздно российские клубы вернуться в континентальные соревнования, и к этому моменту «Зенит», похоже, хочет иметь сыгранную команду, практически состоящую из лучших футболистов страны.

Очень интересно, что из этого получится у «Зенита». Удастся ли питерцам уговорить футболистов перебраться в их состав и на каких условиях? В конце концов смогут ли они действительно собрать лучших игроков в одной команде? Для Премьер-лиги же это очень опасный проект. «Зенит» и так сильнее всех, а если сейчас ещё и соберёт лучших игроков конкурентов, то конкуренции в чемпионате станет ещё меньше. С другой стороны, питерцы точно думают не о других, а о себе. С их стороны план отличный. Что может быть лучше, чем стать сильнее самому и ослабить всех соперников?

Роман Андреев