Дьяков назвал самое значимое событие для «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков ответил на вопрос, какое событие является самым значимым для «бело-голубых».

«У «Динамо» за последние 10-15 лет нет трофеев, а со знаком минус событие – это вылет из Премьер-лиги, впервые в истории. К сожалению, я принял в этом непосредственное участие. Это самое значимое событие, потому что трофеев у «Динамо» нет», — заявил Дьяков Rusfootball.

На данный момент «бело-голубые» занимают пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиге, имея в своей копилке 39 набранных очков.

Напомним, сегодня, 18 апреля, столичный клуб отмечает свое столетие.