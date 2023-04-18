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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков назвал самое значимое событие для «Динамо»

18 Апреля 2023 • 16:37 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков ответил на вопрос, какое событие является самым значимым для «бело-голубых».

«У «Динамо» за последние 10-15 лет нет трофеев, а со знаком минус событие – это вылет из Премьер-лиги, впервые в истории. К сожалению, я принял в этом непосредственное участие. Это самое значимое событие, потому что трофеев у «Динамо» нет», — заявил Дьяков Rusfootball.

На данный момент «бело-голубые» занимают пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиге, имея в своей копилке 39 набранных очков.

Напомним, сегодня, 18 апреля, столичный клуб отмечает свое столетие.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Виталий Дьяков
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