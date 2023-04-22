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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

И здесь не без пенальти: «Дубль + пас Малкома» позволили «Зениту» подавить «Динамо» на классе

22 Апреля 2023 • 20:55 Комментировать (7)
Зенит
3:1
Динамо Москва
окончен

В первом из тройки центральных матчей 24-го тура РПЛ встречались санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Другими топовыми играми станут ЦСКА – «Локомотив» в воскресенье и «Спартак» – «Краснодар» в понедельник.

Протокол игры  
Зенит3:1Динамо Москва
(1:0) Малком Филипе45'  
(2:0) Малком Филипе68'  
  80'Фомин Даниил (2:1)
(3:1) Мостовой Андрей87'  
Кержаков МихаилКараваев ВячеславЧистяков ДмитрийРенан РобертДуглас СантосКузяев Далер 65' (Мостовой Андрей ( 65') Барриос ВильмарВендел Маркус 83' (Круговой Данил ( 83') Малком Филипе 90' (Родригао де Соуза ( 90') Кассьерра Матео 90' (Сергеев Иван ( 90') Клаудиньо 90' (Бакаев Зелимхан ( 90')
Запасные: Ерохин АлександрОдоевский ДаниилАлип НуралыСутормин АлексейАдамов АрсенМантуан ГуставоВасютин Александр
Шунин АнтонДаса ЭлазарМайсторович МиланФернандес РобертоСкопинцев ДмитрийЗахарян Арсен 58' (Гагнидзе Лука ( 58') Кутицкий Александр 75' (Норманн Матиас ( 75') Фомин ДаниилМакаров Денис 80' (Лесовой Даниил ( 80') Смолов Фёдор 75' (Грулёв Вячеслав ( 75') Нгамалё Николя 58' (Гладышев Ярослав ( 58'  77')
Запасные: Будачёв ИванМаричаль НиколасПаршивлюк СергейЛаксальт ДиегоЛещук Игорь
22 апреля. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

Не уступив в прошлом туре в гостях «Ростову», «Зенит» снял, скажем так, предпоследние вопросы о чемпионстве. Если бы южанам удалось выиграть тот матч, интрига за золото слегка бы дала о себе знать. Но этого не случилось. В очередной раз преследователь питерцев продемонстрировал, что неспособен составить зенитовцам реальную конкуренцию. В итоге к матчу с просто «бело-голубыми» «сине-бело-голубые» подходили, имея девятиочковый отрыв от второго места за семь туров до конца турнира.

Предыдущий сезон у «Динамо» разделился на «до» и «после» зимним перерывом. Осенью 2021 года команда Сандро Шварца оформилась главным преследователем «Зенита», а вот весной-2022 её результаты резко пошли вниз. Обратим внимание, что хандра «бело-голубых» началась ещё при позднем Шварце, то есть до его отставки. В текущем чемпионате «Динамо» под руководством Славиши Йокановича постоянно играет неровно. В предыдущем туре она в концовке забила три мяча в ворота «Пари НН», но для того чтобы разразиться голами, ей пришлось пропустить перед тем в свои ворота.

Отдельного внимания заслуживает матч примерно месячной давности в рамках Кубка России, где «Динамо» приехало в Санкт-Петербург и забрало у «Зенита» путёвку в следующий раунд Пути регионов. В том случае удача улыбнулась «бело-голубым» в серии пенальти. Хотели ли питерцы сейчас именно взять реванш, это ещё вопрос. Всё-таки к Кубку «сине-бело-голубые» относятся гораздо прохладнее, нежели к чемпионату. В течение свой последней гегемонистской пятилетки «Зенит» выиграл Кубок лишь однажды – в 2020 году.

Но вернёмся в наши дни. Большая вывеска отнюдь не обязательно гарантирует обоюдоострую игру, и это суждение применимо для любых чемпионатов, для любых топов. В данной ситуации как раз пошло по тягучему варианту с так называемыми футбольными шахматами, когда с чистыми моментами дела обстояли весьма туго. На шестой минуте удалась динамовцам контратака, где были два удара с приличных дистанций. Сначала Захарян не пробил силой Кержакова, а затем Смолов пальнул мяч выше створа.

На 24-й минуте Дуглас Сантос слева прошёл к лицевой линии и получил две попытки для подач-прострелов. В итоге Кассьерра пробил головой, но не шибко опасно для Шунина, поймавшего мяч под перекладиной. На 34-й минуте Макаров в ответной атаке переложил мяч под левую, и его удар выглядел перспективным, однако был накрыт. Под сороковую минуту Клаудиньо пробивал из-за пределов штрафной в правый угол, однако Шунин оказался готов к этому и отразил мяч.

Казалось, первый тайм закончится нулевой ничьей, но шлейф пенальти из предыдущих матчей игрового дня РПЛ дотянулся и до этой встречи. Малком на правом краю чужой штрафной двигался с мячом вперёд, а Нгамалё в подкате зарядил ему по ногам. Одиннадцатиметровый был железобетонный. Сам Малком с точки ювелирно поразил мишень низом с небольшим рикошетом от правой штанги (1:0). Шунин прыгал куда нужно, только немного не дотянулся.

Во втором тайме «Динамо» долго не могло обозначить компетенции, достаточные, чтобы всерьёз претендовать за ничью. То есть «Зенит» сохранял запас прочности, а на 68-й минуте Малком блеснул дублем, вкрутив мяч с правого полуфланга в дальний угол (2:0). Вслед за этим питерцы дважды угодили в каркас ворот косвенным образом: Шунин перевёл в перекладину удар Клаудиньо, плюс Майсторович в отчаянном подкате ткнул сферу в штангу с ленточки после попытки отличиться Кассьерры.

Избежав крупного счёта в чужую пользу, динамовцы сократили отставание на табло. Грулёв отдал пас направо Дасе, тот выкатил на Фомина, и Даниил уже положил мяч в левый угол (2:1). Пошла уже скорее открытая игра, где питерцы преуспели в концовке. Малком покатил, опять же, в зону правого инсайда на Мостового, и Шунин не смог помешать тому отправить мяч за ленточку (3:1). «Зенит» на двенадцать очков отрывается от «Ростова», который сыграет в 24-м туре завтра в гостях с «Уралом».

Кирилл Иванцов

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Зенит Динамо Москва Чемпионат России РПЛ Малком Филипе
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Комментарии (7)
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TEREX
22 Апреля 2023 в 21:18
С ПОБЕДОЙ СБГ ! С победой ЗЕНИТ ! без напряга на классе вынесли динаму..))
pump
22 Апреля 2023 в 21:16
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Антидыня
22 Апреля 2023 в 21:08
Ну а что тут сказать? Откровенно грязная игра Мусоровозов в расчете на мелкий фол обернулась заслуженным фиаско.
Баден
22 Апреля 2023 в 21:06
Видно, что мусора настроились на матч... С победой Зенитчики.!
ингерман
22 Апреля 2023 в 21:05
ай легко-непринужденна-на-классе.. усе-таки м(с)а сваево отдали на съидение.. бу-го-га.. А-ха-ха-ха! )))
kostet
22 Апреля 2023 в 20:58
Мусор должен знать свое место. Что и произошло,одна рожа Смолова чего стоит,быдло.
Баден
22 Апреля 2023 в 21:09
По Смолову - отдельная песня... Он клинически не переносит слово "Зенит"..
У него синдром Туретта шкалить начинает.... Яростный мудень...
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