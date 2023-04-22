И здесь не без пенальти: «Дубль + пас Малкома» позволили «Зениту» подавить «Динамо» на классе

В первом из тройки центральных матчей 24-го тура РПЛ встречались санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Другими топовыми играми станут ЦСКА – «Локомотив» в воскресенье и «Спартак» – «Краснодар» в понедельник.

Не уступив в прошлом туре в гостях «Ростову», «Зенит» снял, скажем так, предпоследние вопросы о чемпионстве. Если бы южанам удалось выиграть тот матч, интрига за золото слегка бы дала о себе знать. Но этого не случилось. В очередной раз преследователь питерцев продемонстрировал, что неспособен составить зенитовцам реальную конкуренцию. В итоге к матчу с просто «бело-голубыми» «сине-бело-голубые» подходили, имея девятиочковый отрыв от второго места за семь туров до конца турнира.

Предыдущий сезон у «Динамо» разделился на «до» и «после» зимним перерывом. Осенью 2021 года команда Сандро Шварца оформилась главным преследователем «Зенита», а вот весной-2022 её результаты резко пошли вниз. Обратим внимание, что хандра «бело-голубых» началась ещё при позднем Шварце, то есть до его отставки. В текущем чемпионате «Динамо» под руководством Славиши Йокановича постоянно играет неровно. В предыдущем туре она в концовке забила три мяча в ворота «Пари НН», но для того чтобы разразиться голами, ей пришлось пропустить перед тем в свои ворота.

Отдельного внимания заслуживает матч примерно месячной давности в рамках Кубка России, где «Динамо» приехало в Санкт-Петербург и забрало у «Зенита» путёвку в следующий раунд Пути регионов. В том случае удача улыбнулась «бело-голубым» в серии пенальти. Хотели ли питерцы сейчас именно взять реванш, это ещё вопрос. Всё-таки к Кубку «сине-бело-голубые» относятся гораздо прохладнее, нежели к чемпионату. В течение свой последней гегемонистской пятилетки «Зенит» выиграл Кубок лишь однажды – в 2020 году.

Но вернёмся в наши дни. Большая вывеска отнюдь не обязательно гарантирует обоюдоострую игру, и это суждение применимо для любых чемпионатов, для любых топов. В данной ситуации как раз пошло по тягучему варианту с так называемыми футбольными шахматами, когда с чистыми моментами дела обстояли весьма туго. На шестой минуте удалась динамовцам контратака, где были два удара с приличных дистанций. Сначала Захарян не пробил силой Кержакова, а затем Смолов пальнул мяч выше створа.

На 24-й минуте Дуглас Сантос слева прошёл к лицевой линии и получил две попытки для подач-прострелов. В итоге Кассьерра пробил головой, но не шибко опасно для Шунина, поймавшего мяч под перекладиной. На 34-й минуте Макаров в ответной атаке переложил мяч под левую, и его удар выглядел перспективным, однако был накрыт. Под сороковую минуту Клаудиньо пробивал из-за пределов штрафной в правый угол, однако Шунин оказался готов к этому и отразил мяч.

Казалось, первый тайм закончится нулевой ничьей, но шлейф пенальти из предыдущих матчей игрового дня РПЛ дотянулся и до этой встречи. Малком на правом краю чужой штрафной двигался с мячом вперёд, а Нгамалё в подкате зарядил ему по ногам. Одиннадцатиметровый был железобетонный. Сам Малком с точки ювелирно поразил мишень низом с небольшим рикошетом от правой штанги (1:0). Шунин прыгал куда нужно, только немного не дотянулся.

Во втором тайме «Динамо» долго не могло обозначить компетенции, достаточные, чтобы всерьёз претендовать за ничью. То есть «Зенит» сохранял запас прочности, а на 68-й минуте Малком блеснул дублем, вкрутив мяч с правого полуфланга в дальний угол (2:0). Вслед за этим питерцы дважды угодили в каркас ворот косвенным образом: Шунин перевёл в перекладину удар Клаудиньо, плюс Майсторович в отчаянном подкате ткнул сферу в штангу с ленточки после попытки отличиться Кассьерры.

Избежав крупного счёта в чужую пользу, динамовцы сократили отставание на табло. Грулёв отдал пас направо Дасе, тот выкатил на Фомина, и Даниил уже положил мяч в левый угол (2:1). Пошла уже скорее открытая игра, где питерцы преуспели в концовке. Малком покатил, опять же, в зону правого инсайда на Мостового, и Шунин не смог помешать тому отправить мяч за ленточку (3:1). «Зенит» на двенадцать очков отрывается от «Ростова», который сыграет в 24-м туре завтра в гостях с «Уралом».

Кирилл Иванцов