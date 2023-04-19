Нгамалё заявил, что «Динамо» готово обыграть «Зенит»

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом». Ранее сообщалось, что футболист получил повреждение, но, с большей долей вероятности, сможет принять участие в поединке против «сине-бело-голубых».

«Смогу ли я сыграть? Мы будем готовы к игре. Смотрим позитивно на игру с «Зенитом». Мы готовы обыгрывать их. Мы готовы биться!» — заявил Нгамалё «Спорт-Экспрессу».

В текущем сезоне 28-летний камерунец принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми голами и отдал четыре ассиста.

«Динамо» встретится в гостях с «Зенитом» 22 апреля, начало игры запланировано на 19:00 по мск.

В «Динамо» рассказали о повреждении Нгамалё