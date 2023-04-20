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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Желудков не понимает, зачем Кузяеву переезжать в Европу в 30 лет

20 Апреля 2023 • 22:16 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Бывший футболист питерского «Зенита» Юрий Желудков порассуждал о возможном отъезде Далера Кузяева в один из европейских чемпионатов по окончании сезона.

«С какой целью Кузяеву переезжать в Европу? Сидеть в запасе, как Кокорин в «Фиорентине»?», - цитирует Желудкова «Чемпионат».

Он добавил, что и в Санкт-Петербурге россиянин получает неплохие деньги, а хорошую команду в его возрасте уже не попасть, а смысла играть в слабой команде нет.

Напомним, что 30-летний Кузяев пока не подписал новый контракт с «Зенитом». А его текущее трудовое соглашение закончится уже совсем скоро – 30 июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Желудков Далер Кузяев
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