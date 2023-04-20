Желудков не понимает, зачем Кузяеву переезжать в Европу в 30 лет

Бывший футболист питерского «Зенита» Юрий Желудков порассуждал о возможном отъезде Далера Кузяева в один из европейских чемпионатов по окончании сезона.

«С какой целью Кузяеву переезжать в Европу? Сидеть в запасе, как Кокорин в «Фиорентине»?», - цитирует Желудкова «Чемпионат».

Он добавил, что и в Санкт-Петербурге россиянин получает неплохие деньги, а хорошую команду в его возрасте уже не попасть, а смысла играть в слабой команде нет.

Напомним, что 30-летний Кузяев пока не подписал новый контракт с «Зенитом». А его текущее трудовое соглашение закончится уже совсем скоро – 30 июня 2023 года.