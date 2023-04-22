Александр Мостовой высказался против натурализации Клаудиньо

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможной натурализации полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

«Вы же из года в год кричите, что нам нужны свои воспитанники. Клаудиньо же нормальный, он все понимает. Зачем ему сборная, когда его страна Бразилия?» — заявил экс-игрок «Сельты» и «Спартака», чьи слова приводит издание Metaratings. Мостовой отметил, что он не возражает получению гражданства, выступив лишь против игры Клаудиньо за сборную России.

Напомним, что ранее сам бразилец рассказал, что не думает о выступлениях за российскую национальную команду. В прошлом году Клаудиньо получил гражданство Российской Федерации.