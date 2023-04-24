Веденеев: «Нельзя утверждать, что «Зенит» уже чемпион»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Сергей Веденеев высказался о шансах «сине-бело-голубых» на чемпионство в текущем сезоне Премьер-лиги.

«Нельзя утверждать, что «Зенит» на сто процентов уже чемпион. Но ещё осенью было известно, что процент победы команды Семака в РПЛ большой», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Чемпионат».

По его мнению, у петербургского клуба может произойти сбой на последнем этапе сезона из-за травм некоторых важных футболистов. Тем не менее Веденеев считает, что подопечные Сергея Семака показывают стабильный футбол.

Напомним, что «Зенит» выиграл четыре последних сезона Российской премьер-лиги. В текущей кампании «сине-бело-голубые» опережают «Ростов» на девять очков за шесть туров до конца.