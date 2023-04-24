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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Веденеев: «Нельзя утверждать, что «Зенит» уже чемпион»

24 Апреля 2023 • 12:24 Комментировать
Зенит
3:1
Динамо Москва
окончен

Бывший игрок петербургского «Зенита» Сергей Веденеев высказался о шансах «сине-бело-голубых» на чемпионство в текущем сезоне Премьер-лиги.

«Нельзя утверждать, что «Зенит» на сто процентов уже чемпион. Но ещё осенью было известно, что процент победы команды Семака в РПЛ большой», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Чемпионат».

По его мнению, у петербургского клуба может произойти сбой на последнем этапе сезона из-за травм некоторых важных футболистов. Тем не менее Веденеев считает, что подопечные Сергея Семака показывают стабильный футбол.

Напомним, что «Зенит» выиграл четыре последних сезона Российской премьер-лиги. В текущей кампании «сине-бело-голубые» опережают «Ростов» на девять очков за шесть туров до конца.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Веденеев
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