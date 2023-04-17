Динияр Билялетдинов не сомневается в пятом подряд чемпионстве «Зенита»

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов оценил шансы питерского «Зенита» в пятый раз подряд стать чемпионом России.

«На 99% команда Сергея Семака уже чемпион. Чтобы им помешать, их конкурентам надо победить во всех своих матчах, а «Зенит» должен проиграть три из оставшихся семи туров: такого не бывает — это чудеса», - уверенно заявил эксперт «Чемпионату».

В следующем, 24-м туре Премьер-лиги петербургский клуб сыграет дома с соперником из первой восьмерки турнирной таблицы РПЛ – столичным «Динамо», а на прошедших выходных зенитовцы разошлись миром с «Ростовом» (0:0).