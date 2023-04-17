Даса считает, что «Динамо» по силам попасть в тройку

Защитник «Динамо» Эли Даса поделился мнением о возможном попадании команды в призовую тройку в РПЛ.

«Возможно ли попасть в тройку по итогом сезона? Все возможно! Но нам надо биться за каждое очко в оставшихся матчах», — приводит слова Дасы «Чемпионат».

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 23 туров «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 39 набранных очков. В следующем туре «бело-голубые» встретятся с «Зенитом», игра состоится 22 апреля в 19:00 по мск.