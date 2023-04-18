Сергеев — о Кассьерре: «Между нами здоровая конкуренция, которая идёт на пользу «Зениту»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался о конкуренции со своим одноклубником Матео Кассьеррой.

«Решение всегда остается за тренерским штабом. Думаю, Матео тоже выходит на поле с единственной целью – помогать команде побеждать. Мы хорошо относимся друг к другу, между нами здоровая конкуренция, которая идет на пользу «Зениту», — приводит слова Сергеева Bobsoccer.

Футболист отметил, что после ухода с поля в матче против «Локомотива» он был расстроен не количеством своего игрового времени, а качеством своей игры, ведь он может действовать лучше.

В нынешнем сезоне на счету Сергеева 12 голов и 5 ассистов в 27 матчах во всех турнирах. Кассьерра в 28 играх за «Зенит» стал автором 5 мячей и отдал 6 результативных передач.