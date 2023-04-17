Радченко назвал прошлогоднюю проблему «Зенита»

Бывший российский футболист Дмитрий Радченко порассуждал на тему вероятного, пятого кряду чемпионства питерского «Зенита».

«Сейчас «Зениту» главное не расслабляться до конца чемпионата, так как в сезонах прошлых у них была такая проблема — они раньше времени расслаблялись», - цитирует Радченко «Чемпионат».

Напомним, что в минувшие выходные питерцы сумели сохранить девятиочковый отрыв от второго места в рамках чемпионата России – команда Сергея Семака сыграла в нулевую ничью с идущим на втором месте «Ростовом» Валерия Карпина.

«Если «Зенит» будет отдаваться в каждой игре, им ничего не помешает завоевать трофей», - добавил Радченко.