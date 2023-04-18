Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поздравил «бело-голубых» со столетием.

- Можете выделить худший период в истории клуба?

- Худший период в истории клуба – с 1981 года по 1984 год. В это время команда боролась за выживание в чемпионате. В последних играх вырывали право выступления в высшей лиге.

- А период выступления в ФНЛ?

- В российской истории, конечно. Помню, как проиграли «Зениту» дома 0:3 и отправились в Первую лигу. Естественно, этот год в российской истории был худшим. В постсоветском чемпионате команда выглядит не так убедительно. Всё-таки в СССР мы были чемпионами и много раз выигрывали Кубок. А в современной истории только два раза завоевали бронзу и один раз выиграли Кубок.

- Вы много лет провели в клубе. Можете назвать вашего лучшего партнёра?

- Александр Маховиков. Настоящий динамовец. Помню, в одно время жили с ним в одной комнате на базе. Он начинал как полузащитник, потом переквалифицировался в защитника. Был лучшим на своей позиции в СССР.

- А лучший тренер?

- Их трое. Во-первых, Константин Иванович Бесков. Именно при нём я начал играть. Я дебютировал в игре с «Динамо» Киев. У меня было персональное задание справиться с Владимиром Мунтяном. Выполнил. То же самое могу сказать про Александра Севидова и Гавриила Качалина – отцы родные. Именно они в меня поверили.

- Вы тоже были тренером «бело-голубых». Можете выделить своих лучших подопечных?

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- Я недолго работал на посту главного тренера основного состава. Было несколько талантливых парней, но одному помешала травма, другой не прошёл в основной состав из-за того, что в него не верили. Могу назвать Ролана Гусева, но тогда на своих особо внимания не обращали. Был ещё Александр Макаров – очень техничный парень. На замену выходил, картину не портил.

- Вы думаете, что самое лучшее впереди?

- В прошлом году могли побороться за чемпионство, но весной проиграли много матчей и не смогли. Хочется верить, что то «Динамо» ещё вернётся на лидирующие позиции.