Общее собрание клубов РПЛ назначено на 26 апреля

На следующей неделе в среду, 26 апреля пройдет общее собрание клубов Российской премьер-лиги. Об этом лига объявила на своих официальных ресурсах.

Участники собрания затронут сразу несколько важных тем. Одна из них – структура календаря РПЛ на следующий сезон и подготовка к нему. Также будут подняты вопросы судейства и мяча, которым команды будут играть в следующем сезоне.

Напомним, в грядущие выходные состоится уже 24-й тур чемпионата России текущего сезона. Тур будет богат на интригующие встречи: «Зенит» примет дома «Динамо», «Спартак» сыграет в Москве с «Краснодаром», а ЦСКА – с «Локомотивом».