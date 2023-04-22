Булыкин: «Зенит» может уже расслабиться и доигрывать в своё удовольствие»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче 24-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» встретятся в гостях с нынешнем лидером чемпионата «Зенитом».

Булыкин согласился с тем, что в случае победы игра с «Динамо» может стать для «Зенита» чемпионской.

«Зенит» может уже расслабиться и доигрывать в своё удовольствие, что они сейчас и делают. Но в этом матче три очка важны и для «Зенита», и для «Динамо», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 22 апреля. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» опережает своего ближайшего преследователя «Ростов» на девять очков. По мнению Булыкина, другим клубам стоит брать пример с южан, которым удалось достичь такого результата без легионеров в составе.