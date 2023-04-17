«Зенит» станет чемпионом дома: В каком туре питерцы завоюют золотые медали

«Ростов» не смог в очном матче победить «Зенит» и сократить отставание, и теперь питерцы уже точно не упустят чемпионский титул. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» просчитывает варианты, в каком туре подопечные Сергея Семака обеспечат себе золотые медали.

В центральном матче 23-го тура Премьер-лиги «Ростов» принимал «Зенит». Дончане, занимающие второе место, в случае успеха могли сократить отставание, но очная встреча завершилась вничью. Таким образом, «Зенит» за семь туров до конца турнира сохранил преимущество в девять очков. Преимущество над третьим «Спартаком» составляет десять очков, а над четвёртым ЦСКА – одиннадцать. При этом всем преследователям ещё играть между собой, что только на руку подопечным Семака.

Учитывая, что по личным встречам «Зенит» имеет преимущество над «Ростовом», несложно подсчитать, что питерцам осталось выиграть четыре матча, чтобы не зависеть от конкурентов. В ближайших турах питерцев ждут поединки против «Динамо», «Крыльев Советов», «Спартака» и «Краснодара». В принципе «Зениту» по силам одержать четыре виктории подряд, хотя это и не гарантированно. Обе московские команды и южане постараются дать бой. Самарцы тоже, конечно, постараются, но их шансы на успех в этом квартете выглядят наименее вероятными.

Правда, и конкуренты тоже не пройдут ближайшие четыре тура без потерь. Тот же «Ростов» через тур приедет в гости к «Спартаку», и уж как минимум одна команда очков не наберёт. У самих «красно-белых» уже в следующем туре будет сложная игра с «Краснодаром», а ЦСКА в это время встретится с «Локомотивом», который набрал сумасшедший ход.

«Зенит» наверняка мечтает отпраздновать чемпионство в домашнем матче со «Спартаком» в 26-м туре, и это выглядит вполне вероятно. Для этого питерцам необходимо обыграть «Динамо», «Крылья Советов» и самих «красно-белых», а также чтобы оступились сами конкуренты. В этом сценарии «Зениту» надо, чтобы ЦСКА потерял очки в одном из ближайших трёх матчей, и при этом, чтобы «Ростов» за этот отрезок кому-то и вовсе проиграл (например, тому же «Спартаку») или дважды сыграл вничью.

Если «Ростов» в ближайших трёх турах наберёт хотя бы семь баллов, то чемпионство «Зенита», по всей видимости, отложится на домашний поединок с «Краснодаром». Конечно, принципиальности для питерцев будет чуть меньше, но это всё равно будет шанс завоевать золото перед домашними трибунами.

Если же в ближайших четырёх турах «Зенит» не сможет выиграть четыре раза, а «Ростову» это удастся, то чемпионство питерцам, скорее всего, придётся отмечать на выезде – либо в Оренбурге, либо в худшем случае в Сочи. В любом случае крайне сложно вообразить ситуацию, что интрига сохранится до последнего тура, когда «Зенит» дома будет принимать «Факел».

При этом «Зенит» ни при каких обстоятельствах не сможет оформить чемпионство в ближайших двух матчах, так как через два тура во встрече «Спартака» и «Ростова» кто-то из догоняющих точно хоть что-то да наберёт.

Роман Андреев