Ловчев считает, что «Спартак» в нынешнем составе не готов конкурировать с «Зенитом»

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о конкуренции между «красно-белыми» и «Зенитом».

«Спартак» в этом составе не готов на конкуренцию с «Зенитом» на длительной дистанции. На короткой, когда можно сыграть вничью, даже победить, — да, но на длительной, когда возможны травмы и дисквалификации, не получится», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

После 23 туров «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 45 очков. На втором месте располагается «Ростов», у которого на счету 46 очков. Лидирует в РПЛ «Зенит», набрав 55 баллов.