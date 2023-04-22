Нигматуллин: «Зенит» однозначный фаворит в матче с «Динамо»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

Нигматуллин назвал «Зенит» явным фаворитом предстоящей встречи, выразив мнение, что петербуржцы победят и окончательно убьют интригу в борьбе за чемпионский титул.

«Москвичи сейчас показывают очень нестабильный футбол. Конечно, можно настроиться и выиграть отдельно взятый матч, но я не думаю, что это тот случай», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 22 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая своего ближайшего преследователя «Ростов» на девять очков. До конца турнира командам осталось провести по семь матчей.