Нигматуллин: «Зенит» однозначный фаворит в матче с «Динамо»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».
Нигматуллин назвал «Зенит» явным фаворитом предстоящей встречи, выразив мнение, что петербуржцы победят и окончательно убьют интригу в борьбе за чемпионский титул.
«Москвичи сейчас показывают очень нестабильный футбол. Конечно, можно настроиться и выиграть отдельно взятый матч, но я не думаю, что это тот случай», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».
Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 22 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.
На данный момент «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая своего ближайшего преследователя «Ростов» на девять очков. До конца турнира командам осталось провести по семь матчей.
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