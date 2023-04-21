Мовсисян рассказал, как в Армении отнеслись бы к переходу Захаряна в турецкий клуб

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян рассказал, как в Армении отнеслись бы к возможному переходу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в турецкий клуб. Напомним, прошлой зимой ходили слухи об интересе к 19-летнему футболисту со стороны «Галатасарая».

«Как отнеслись бы в Армении? Думаю, критика была бы, она всегда есть», — приводит слова Мовсисяна «Матч ТВ».

Мовсисян также отметил, что сам бы он никогда не перешёл в команду из Турции, при этом подчеркнув, что это личный выбор каждого футболиста.

В текущем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 30 матчей, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Рыночная стоимость молодого игрока сейчас оценивается в 15 миллионов евро.