Колыванов оценил шансы «Динамо» на топ-3 после поражения от «Зенита»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов высказался о шансах клуба попасть в тройку по итогам сезона Премьер-лиги.

«Сможет ли «Динамо» побороться за медали? С каждым туром это становится все сложнее. Там уже отнюдь не маленький отрыв. Конечно, все возможно, но, мне кажется, это маловероятно», — заявил экс-форвард сборных СССР, СНГ и России, чьи слова приводит«Матч ТВ».

Напомним, что после 24 туров и поражения от петербургского «Зенита» подопечные Славиши Йокановича находятся на пятом месте с 39 очками. Отставание от топ-3 составляет шесть баллов.