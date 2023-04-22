Клаудиньо рассказал о своём общении с Неймаром

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал об общении с нападающим «ПСЖ» Неймаром.

По словам Клаудиньо, они вместе с Неймаром были в одной футзальной команде «Сантоса», но сыграть друг с другом им не довелось, поэтому познакомились чуть позже.

«Он просто сел рядом со мной и начал болтать. Я даже не сразу смог подобрать слова, так смутился. Какой он в общении? Очень простой и скромный», — цитирует Клаудиньо РИА Новости.

За «ПСЖ» Неймар выступает с августа 2017 года. Ранее знаменитый бразилец также защищал цвета «Барселоны» и «Сантоса». В текущем розыгрыше чемпионата Франции нападающий провёл 20 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.