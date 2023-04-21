В «Динамо» сообщили о контактах с европейскими клубами по Захаряну

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об интересе европейских клубов к полузащитнику «бело-голубых» Арсену Захаряну.

«В последние пару месяцев у «Динамо» были контакты с европейскими клубами, которые интересуются Арсеном. Ближе к лету посмотрим, перерастёт ли это во что-то более значимое», — цитирует Гафина «Чемпионат».

Напомним, прошлым летом Захарян был близок к переходу в лондонский «Челси», однако сделка не состоялась по причине технических сложностей, которые были связаны с переводом денег.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провёл за «Динамо» 30 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.