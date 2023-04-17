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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов – о Макарове: «Не понимаю, что происходит с этим игроком»

17 Апреля 2023 • 20:28 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Бывший российский футболист Владислав Радимов назвал полузащитника московского «Динамо» Дениса Макарова одним из главных разочарований 23 тура Премьер-лиги. По словам Радимова, молодой игрок сильно сдал в игровых качествах.

«Не понятно, что происходит с этим талантливым футболистом. Однако все последние матчи у него не получаются, плюс он демонстрирует запредельное количество брака. Ему точно стоит разобраться в себе», - пишет Радимов в Телеграм-канале.

Денису Макарову 25 лет, в текущем сезоне на его счету 29 проведённых матчей за динамовцев Москвы во всех турнирах, в которых он смог отличиться шесть раз голом и один раз ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владислав Радимов Денис Макаров
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