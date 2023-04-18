Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Московскому «Динамо» исполняется 100 лет!

18 Апреля 2023 • 00:12 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Большой день для московского «Динамо» - сегодня, 18 апреля, клубу исполняется ровно 100 лет, он был основан в этот же день, но 1923 года. «Динамо» продолжает свои выступления, но, надо заметить, основная часть успехов клуба пришлась на первые полсотни лет.

В последний раз чемпионом страны (СССР либо России) клуб становился еще при Константине Бескове, в 1976 году. В чемпионате России клуб лишь один раз занял второе место в чемпионате, это было в 1994 году.

В прошлом году клуб долго шел вторым, но в итоге опустился на третью строчку, а также сыграл в финале Кубка России. Сейчас бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
17 Апреля
22:47 · Кубок России
Кечинов: «Сейчас для «Спартака» каждый матч тяжёлый»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Ещё до начала сезона знал, кто будет чемпионом России»
22:27 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» продлит контракт с Садулаевым эксклюзив
22:21 · Россия. Премьер-лига
Радченко назвал прошлогоднюю проблему «Зенита»
22:11 · Россия. Премьер-лига
Орещук уверен, что Шиманьски не вернётся в Россию
22:02 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «Обещали, что четвёртый пенальти «Торпедо» будет мой»
21:53 · Россия. Премьер-лига
Игорь Федотов: «Шафееву 30 лет, а выглядит он на совершенно другой возраст»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Торпедо» рассказал, что изменил в команде Клотет
21:42 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Клуб Карпина останется в медалях»
21:34 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» заявили, что доверяют действующему главному тренеру
21:31 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв считает, что академии «Краснодара» и «Барселоны» могут посоперничать друг с другом
21:25 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов рассказал, почему Карраскаль перестал играть в основе
21:15 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Другим клубам нужно ориентироваться на «Зенит»
20:48 · Россия. Премьер-лига
РПЛ представила клубам два проекта календаря сезона 2023/2024
20:39 · Россия. Премьер-лига
Кейта Бальде: «Хочу писать историю в «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем