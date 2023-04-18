Московскому «Динамо» исполняется 100 лет!

Большой день для московского «Динамо» - сегодня, 18 апреля, клубу исполняется ровно 100 лет, он был основан в этот же день, но 1923 года. «Динамо» продолжает свои выступления, но, надо заметить, основная часть успехов клуба пришлась на первые полсотни лет.

В последний раз чемпионом страны (СССР либо России) клуб становился еще при Константине Бескове, в 1976 году. В чемпионате России клуб лишь один раз занял второе место в чемпионате, это было в 1994 году.

В прошлом году клуб долго шел вторым, но в итоге опустился на третью строчку, а также сыграл в финале Кубка России. Сейчас бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.