Агент Майсторовича прокомментировал игру клиента против «Зенита»

Александар Важич, представитель защитника «Динамо» Милана Майсторовича, высказался об игре клиента в матче против «Зенита».

«Милан — молодой парень, это первая игра в стартовом составе для него и сразу против «Зенита». В этом матче он отдал 29 точных передач, спасал команду, вынес мяч из пустых ворот. Да, он ошибся, но счёт уже был 2:1, момент привёл к не самому важному голу в матче», — заявил агент сербского защитника в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению Важича, такая ситуация не сломает Майсторовича, поскольку в клубе доверяют 18-летнему футболисту. Для сравнения агент защитника привёл пример Гарри Магуайра, играющего за «Манчестер Юнайтед» вне зависимости от своих ошибок.

Напомним, что Милан Майсторович провёл шесть матчей в нынешнем сезоне Премьер-лиги в футболке «Динамо».