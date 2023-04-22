Тренер «Динамо» Йоканович получил жёлтую карточку после гола «Зенита»

В субботу вечером в Российской премьер-лиге играют «Зенит» и «Динамо». В конце первого тайма команде Сергея Семака удалось открыть счёт – гол с пенальти забил Малком. После этого жёлтую карточку получил рулевой московской команды Славиша Йоканович, который спорил с судьёй.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче чемпионата России между «Зенитом» и «Динамо» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Отметим, что на текущий момент «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Ростов» на девять зачётных баллов. «Динамо», в свою очередь, располагается на пятой строчке.