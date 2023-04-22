Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер «Динамо» Йоканович получил жёлтую карточку после гола «Зенита»

22 Апреля 2023 • 19:58 Комментировать (2)
Зенит
2:1
Динамо Москва
2-й тайм

В субботу вечером в Российской премьер-лиге играют «Зенит» и «Динамо». В конце первого тайма команде Сергея Семака удалось открыть счёт – гол с пенальти забил Малком. После этого жёлтую карточку получил рулевой московской команды Славиша Йоканович, который спорил с судьёй.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче чемпионата России между «Зенитом» и «Динамо» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Отметим, что на текущий момент «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Ростов» на девять зачётных баллов.  «Динамо», в свою очередь, располагается на пятой строчке.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Славиша Йоканович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
22 Апреля 2023 в 20:33
ай пеналь проста златозубо - брыльянтовый.. если б хрюнделя такой заработали то прасили бы за нево - три.. А-ха-ха-ха! )))
wertygaz
22 Апреля 2023 в 20:03
Придуманный пенальти, Мешок прям обрадовался. Смог помочь… Малком сам об ногу споткнулся, симулянт…
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Химки Химки
Торпедо Москва Торпедо Москва
4
2
2.65 3.45 2.65
Видео
Окончен
Факел Факел
Оренбург Оренбург
1
3
2.50 3.60 2.75
Видео
94 мин
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
2
1
1.47 4.90 6.60
Видео
23.04.23 в 12:00
Урал Урал
Ростов Ростов
2.47 3.45 2.90
Видео
23.04.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Крылья Советов Крылья Советов
2.80 3.50 2.50
Видео
23.04.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Сочи Сочи
2.40 3.55 2.90
Видео
23.04.23 в 19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.22 3.55 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Апреля
20:46 · Россия. Премьер-лига
Фомин отыграл один гол в матче с «Зенитом»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Наумов: У ЦСКА есть шансы на серебро в РПЛ
20:42 · Россия. Премьер-лига
Скворцов: «Что не шло при Гогниеве? Не везло»
20:38 · Россия. Премьер-лига
Малком оторвался от Промеса в гонке бомбардиров РПЛ
20:37 · Россия. Премьер-лига
Наумов считает, что дерби ЦСКА – «Локомотив» окажется нерезультативным
20:33 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» удвоил счёт в матче с «Динамо», дубль в активе Малкома 1
20:31 · Россия. Премьер-лига
Скворцов: «Химки» останутся в РПЛ»
20:26 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Факела»: «У нас делают так, чтобы не было футбольных городов»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Мирзов настраивается на победу в матче с «Локомотивом»
20:06 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Факела» Пятибратов — о матче с «Динамо»: «Будем атаковать!»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Победили на тяжёлом стадионе»
20:03 · Россия. Премьер-лига
Как Малком забил «Динамо» - видео 2 видео
19:59 · Россия. Премьер-лига
Как «Оренбург» победил в Воронеже - видео
19:58 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Динамо» Йоканович получил жёлтую карточку после гола «Зенита» 2
19:51 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» выиграл первый тайм у «Динамо» благодаря голу Малкома с пенальти
Все новости
Рекомендуем