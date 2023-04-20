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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко: «Зенит» — чемпион РПЛ, это можно озвучивать как факт»

20 Апреля 2023 • 14:06 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

После 23 туров турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», опережающий второй «Ростов» на девять очков. По мнению Павлюченко, чемпион страны уже известен.

«Зенит» — чемпион РПЛ, это можно озвучивать как факт. Такой расклад может кому-то нравиться, кого-то раздражать, но в этом сезоне у клуба из Санкт-Петербурга не было настоящих конкурентов», — цитирует Павлюченко «РБ Спорт».

Отметим, что это чемпионство может стать для «Зенита» уже пятым подряд. Последней командой, которой удавалось выигрывать чемпионат России до петербуржцев был московский «Локомотив».

Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут в субботу, 22 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роман Павлюченко
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