Данни поздравил «Динамо» с юбилеем

Бывший полузащитник «Динамо» Мигель Данни поздравил московский клуб со столетним юбилеем.

«Хотел поздравить со 100-летием «Динамо». Желаю клубу больших успехов! Обнимаю всех в «Динамо», — цитирует Данни «РБ Спорт».

Напомним, Данни выступал за «Динамо» с 2005 по 2008 год, после чего перешёл в «Зенит», цвета которого защищал на протяжении девяти лет, успев три раза выиграть чемпионат России и стать обладателем Суперкубка УЕФА.

В общей сложности в составе «бело-голубых» португалец провёл 113 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 28 результативных передач.

После 23 туров текущего розыгрыша РПЛ «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 39 набранных очков.