Агент Дасы заявил, что защитник счастлив в «Динамо»

Агент Боаз Горен, представляющий интересы защитника «Динамо» Эли Дасы, ответил на вопрос о будущем футболиста в команде.

«Следующий сезон? Эли счастлив в «Динамо», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив одну результативную передачу. Трудовой договор Дасы с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.

На данный момент «бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 39 очков.