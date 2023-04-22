Александр Мостовой поздравил «Зенит» с чемпионством

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил результат матча «Зенита» и «Динамо» в 24-м туре Премьер-лиги.

«До начала матча было понятно, что «Зенит» выиграет, что и случилось. Да, может быть не легко это сделали, но тем не менее выиграли эту игру. Не могли долго забить, но играли они точно с преимуществом», — заявил Мостовой в интервью изданию «РБ Спорт».

Эксперт поздравил «Зенит» с чемпионским титулом, аргументировав это наличием игроков уровня Малкома, способных решить исход встречи в любой момент. Что же касается «Динамо», то, по словам Мостового, команде не хватает стабильности.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Динамо» со счётом 3:1 благодаря дублю Малкома и голу Андрея Мостового. На счету «сине-бело-голубых» 58 очков после 24 туров.