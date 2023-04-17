Канчельскис: «Роль Семака в гегемонии «Зенита» преувеличена»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что роль главного тренера «Зенита» Сергея Семака в успехах команды преувеличена.

«Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая второй «Ростов» на девять очков. Питерцы под руководством Семака могут стать чемпионами России пятый год подряд.

«Семака выбирают каждый год лучшим тренером, но его роль в гегемонии «Зенита» несколько преувеличена. Там бюджет играет ключевую роль», - сказал Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Ближайший матч «Зенит» проведёт 22 апреля – против «Динамо».

Карпин или Семак: Канчельскис назвал более сильного тренера