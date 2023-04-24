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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Круговой: У «Зенита» были сложности в матче с «Динамо»

24 Апреля 2023 • 18:49 Комментировать
Зенит
3:1
Динамо Москва
окончен

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался после победы над «Динамо» (3:1) в матче 24-го тура чемпионата России.  

«Все московские команды — хорошие, «Динамо» не исключение. Да, были у них моменты. Они хорошо выбегают в атаку. Сначала грамотно обороняются всей командой, потом их крайние и нападающие быстро проникают на чужую половину поля. С этим у нас были сложности», — цитирует Кругового «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров и стал автором одной голевой передачи.

После 24 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, в копилке команды 58 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Данил Круговой
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