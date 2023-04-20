«Кузяеву нужно попробовать свои силы в Европе» — Лепёхин

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился комментарием о возможном уходе полузащитника «сине-бело-голубых» Далера Кузяева. Ранее сообщалось, что 30-летний хавбек не спешит продлевать контракт с санкт-петербургским клубом, футболист ждет предложений от европейских команд.

«Кузяеву однозначно нужно попробовать свои силы в Европе. Пока не попробуешь, не узнаешь свой уровень. Конечно, может не получиться, но если есть возможность сыграть в европейских чемпионатах, то нужно ею пользоваться», — цитирует Лепёхина «Чемпионат».

Эксперт отметил, что в этой ситуации все будет зависеть от работы агентов, ведь российских футболистов никто не приглашает в Европу.

В нынешнем сезоне Кузяев провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал пять ассистов. Действующий контракт игрока с «Зенитом» истекает предстоящим летом.