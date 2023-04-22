Йоканович: Не можем похвастаться тем, что близки к уровню «Зенита»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (1:3) ответил на вопросы о пенальти и уровне соперника.

- В эпизоде с пенальти ваше мнение?

- Это был очевидный пенальти, это была наша ошибка. Рядом с Малкомом было три игрока, но никто не смог удержать, сдержать его проход. Похожая ситуация была незадолго до этого, когда держали Захаряна, после чего последовал угловой. И уже после углового вырос этот пенальти.

- У «Зенита» отрыв временно вырос до 12 очков. Что дает «Зениту» такое преимущество в чемпионате пятый год подряд?

- В данном случае нет конкретного ответа на этот вопрос, вы, наверное, и сами знаете, не буду комментировать. Достаточно сказать, что «Зенит» - команда уровня турнира Лиги чемпионов, команда очень мастеровитая, в которой очень много игроков с опытом выступления на самом высоком уровне. Если же говорить о том, насколько мы близки к нему, к сожалению, сейчас стоит отметить, что мы не можем этим похвастаться. У нас команда достаточно молодая, средний возраст игроков составляет 21-22 года, соответственно, не так много опыта выступлений на высоком уровне. Тем не менее, мы к этому стремимся. Если у нас получилось одержать победу в кубковой встрече, то, к сожалению, сегодня мы не смогли это сделать по вышеуказанным причинам.