Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Йоканович: Не можем похвастаться тем, что близки к уровню «Зенита»

22 Апреля 2023 • 21:33 Комментировать
Зенит
3:1
Динамо Москва
окончен

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (1:3) ответил на вопросы о пенальти и уровне соперника.

- В эпизоде с пенальти ваше мнение?

- Это был очевидный пенальти, это была наша ошибка. Рядом с Малкомом было три игрока, но никто не смог удержать, сдержать его проход. Похожая ситуация была незадолго до этого, когда держали Захаряна, после чего последовал угловой. И уже после углового вырос этот пенальти.

- У «Зенита» отрыв временно вырос до 12 очков. Что дает «Зениту» такое преимущество в чемпионате пятый год подряд?

- В данном случае нет конкретного ответа на этот вопрос, вы, наверное, и сами знаете, не буду комментировать. Достаточно сказать, что «Зенит» - команда уровня турнира Лиги чемпионов, команда очень мастеровитая, в которой очень много игроков  с опытом выступления на самом высоком уровне. Если же говорить о том, насколько мы близки к нему, к сожалению, сейчас стоит отметить, что мы не можем этим похвастаться. У нас команда достаточно молодая, средний возраст игроков составляет 21-22 года, соответственно, не так много опыта выступлений на высоком  уровне. Тем не менее, мы к этому стремимся. Если у нас получилось одержать победу в кубковой встрече, то, к сожалению, сегодня мы не смогли это сделать по вышеуказанным причинам.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Химки Химки
Торпедо Москва Торпедо Москва
4
2
2.65 3.45 2.65
Видео
Окончен
Факел Факел
Оренбург Оренбург
1
3
2.50 3.60 2.75
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
3
1
1.47 4.90 6.60
Видео
23.04.23 в 12:00
Урал Урал
Ростов Ростов
2.47 3.45 2.90
Видео
23.04.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Крылья Советов Крылья Советов
2.80 3.50 2.50
Видео
23.04.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Сочи Сочи
2.40 3.55 2.90
Видео
23.04.23 в 19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.22 3.55 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Апреля
22:12 · Россия. Премьер-лига
Семаку не принципиально оформить чемпионство в матче со «Спартаком»
22:11 · Россия. Премьер-лига
Чистяков: «Мы полностью владели игрой»
22:08 · Россия. Премьер-лига
Семак понимает желание Клаудиньо играть в сборной Бразилии
22:03 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой поздравил «Зенит» с чемпионством
21:57 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Если Малком уедет в Париж, мы только порадуемся за него»
21:56 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Захарян перерос РПЛ, ему надо уезжать»
21:49 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Заслуженный итог матча, заслуженная, хорошая победа»
21:45 · Россия. Премьер-лига
Питерский «Зенит» не проигрывает дома московским клубам уже 22 матча
21:43 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Динамо» — не соперник «Зениту»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Йоканович - о споре с арбитром: «Я не приемлю такого отношения к себе, я требую к себе уважения»
21:35 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о сроках возвращения Тюкавина
21:34 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Зенит» контролировал игру и заслуженно победил «Динамо»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Булыкин оставил прогноз на матч ЦСКА и «Локомотива»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: Не можем похвастаться тем, что близки к уровню «Зенита»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Не могу сказать, что сегодняшний результат несправедливый»
Все новости
Рекомендуем