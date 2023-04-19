Ветеран «Динамо» Владимир Пильгуй в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча с «Зенитом», впечатлениями от работы Славиши Йокановича, а также высказал мнение о будущем Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.

- Как оцените выступление «Динамо» в этом сезоне?

- Результаты, конечно, не радостные, потому что для такого клуба успешным результатом можно считать только первое место. Но, к сожалению, команда в этом году попала в период перестройки: больше половины команды основного состава в силу разных причин ушла. Сформировать новый состав быстро не получится. Поэтому так сложилось, что именно к столетию клуба и произошли все эти передряги.

- Как расцените шансы «Динамо» занять призовое место в этом чемпионате?

- Меня больше волнует игра. Ее никак не получается наладить. Поменялся состав, ушли квалифицированные ребята, а новые футболисты пока не наладили связи. На это требуется время. Больше всего меня беспокоит игра в обороне.

- Писали, что «Динамо» могут покинуть Захарян и Тюкавин. Вы бы посоветовали им остаться или уходить и строить карьеру дальше?

- Тут надо находить компромисс, потому что ребята тоже хотят себя показать в хороших европейских клубах. Идти им наперекор неправильно. Так что надо и ребятам дать возможность проявить себя на более высоком мировом уровне, и в то же время, подыскивать им равноценную замену. Хотя сделать это довольно сложно. Замену надо искать и внутри команды или извне. Я считаю, у клуба неплохо работает академия. Есть ребята, которые уже играют в основном составе. Надо еще больше привлекать их к работе основы, подтаскивать поближе, чтобы они уже влились в команду. Но для этого надо время.

- Как возможный вариант продолжения карьеры Тюкавина и Захаряна назывался «Зенит». Это был бы шаг вперед, или они сели бы там на лавку?

- Нам не нужно равняться на «Зенит». Он делает ставку на зарубежных футболистов и на деньги. Да, легионеры сегодня сильнее, но в долгосрочной перспективе было бы правильнее ориентироваться на нашу молодежь.

- Если говорить о медальной гонке, кого реально вытеснить оттуда из конкурентов?

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- Уже есть отставание даже от третьего места, но в футболе все может быть. Поэтому нельзя игнорировать любые шансы, даже если они призрачные. Я бы в этом году не делал акцент на призовые места. Нужно работать на будущее. Да, хотелось бы стать чемпионами в год столетия, но в силу разных причин не сложилось. Поэтому не нужно зацикливаться на том, что необходимо кого-то догнать. «Динамо» всегда шло впереди и никого не догоняло.

- Но у команды есть четкая цель – третье место, и от этого зависит судьба Йокановича.

- Нельзя винить кого-то одного: тренера, футболиста, руководство клуба. Это все в комплексе. Так сложились обстоятельства, что по независящим от «Динамо» причинам получилось то, что получилось. Да, в этом году нужно бороться и выходить на каждый матч, как на последний, но смотреть надо вперед, на следующий сезон.

- Йоканович – подходящий тренер для «Динамо»? Есть контраст с командой Шварца, который говорит не в пользу нынешнего тренера.

- У Шварца было полкоманды, которой нет сегодня у Йокановича. А это футболисты высокого уровня. Винить в этом Йокановича я бы не стал, и говорить, что Шварц был лучше, тоже.

- Чей футбол вам больше нравился?

- Шварца. Но у него было время и другие игроки. Он выстраивал команду спокойно, без нервотрепки. Сегодня Йоканович оказался в критической ситуации. Со всех сторон на него давят. Тренеру непросто. Нужно лояльно к нему подойти, чтобы дать возможность спокойно поработать.

- Какой ваш прогноз на предстоящий матч с «Зенитом»?

- Шансы всегда есть, и игра на Кубок тому доказательство. Да, «Зенит» - хорошая команда, но и мы тоже можем играть. Я верю в «Динамо».

Елена Григорьевская