Агент Николича сообщил, что тренер не ведёт переговоры с «Динамо»

Деян Йоксимович, агент сербского тренера Марко Николича, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны московского «Динамо».

«Динамо не общается с Марко Николичем по возможному назначению. Очень много слухов! Как у Николича ситуация с трудоустройством? Наверное, пока не определился», — заявил Йоксимович «Спорт-Экспрессу».

Напомним, последним местом работы 43-летнего специалиста был московский «Локомотив», который он возглавлял с лета 2020 по октябрь 2021 года.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что нынешний наставник «Динамо» Славиша Йоканович может покинуть свой пост.